Владимир Путин предложил снизить ставку льготной ипотеки с 12 до 9%. По его словам, это поможет сделать жилье более доступным и поспособствует развитию строительной отрасли.

Президент уточнил, что действие льготной ипотеки нужно продлить до конца текущего года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.