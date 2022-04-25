Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых

Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%.

Россия в качестве ответной меры высылает 40 сотрудников дипучреждений ФРГ. Об этом заявили в МИД РФ.

Легкая ракета "Ангара-1.2" будет запущена в ближайшее время, сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.





