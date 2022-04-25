Путин заявил о снижении стоимости некоторых товаров в магазинах РФ

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что цены на некоторые товары начали снижаться в российских магазинах.

По его словам, российская экономика продолжает стабилизироваться, также замедлилась инфляция, а недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню.

Кроме того, президент предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

