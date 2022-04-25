Владимир Путин призвал оградить предпринимателей от ненужного контроля. Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ упала до 15,03%, заявили в ЦБ.

Угрозы для поставок топлива из-за пожара в Брянской области нет. Об этом заявили в Минэнерго.

