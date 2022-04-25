Меры поддержки россиян на фоне санкций должны работать без сбоев на всех уровнях – Путин

Механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев на всех уровнях, заявил президент России Владимир Путин. Он считает, что у Запада не получается расколоть российское общество.

Приостановка боевых действий для выхода гражданских с "Азовстали" является жестом доброй воли России, заявили в МИД РФ.

Москвичи назвали "Мичуринский проспект" самой красивой станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) метро среди открытых в 2021 году.