У российской экономики есть все возможности для стабильной работы – Путин

У российской экономики есть все возможности для стабильной работы. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Президент отметил, что в условиях санкций нужно максимально поддержать предпринимателей, снизить административную нагрузку на них, в том числе необоснованные проверки бизнеса.

Все социальные обязательства нужно выполнять, а иностранным компаниям, которые остаются в России несмотря на давление, надо дать стабильно работать, заявил Путин.

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