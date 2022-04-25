Российская экономика может работать стабильно и без сбоев – Путин

У экономики России в нынешних условиях есть возможность работать стабильно и без сбоев, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что свобода бизнеса и гибкие механизмы предпринимательской активности обеспечивают насыщение рынка, сглаживают дефициты и всплески цен.

В столице открыли сразу 13 центров "Московского долголетия", сообщил Сергей Собянин.

Между Москвой и Санкт-Петербургом 10 мая будут курсировать 17 пар "Сапсанов". Об этом заявили в РЖД.