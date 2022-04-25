Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с переизбранием на пост президента Франции, сообщили в Кремле.

Президент РФ также пожелал Макрону успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в МВД Франции сообщили, что во втором туре выборов действующий президент набрал 58,55% голосов. Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 41,45%. Она признала поражение, но при этом назвала успехом предварительные результаты.

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