Путин поддержал развитие реновации по московскому образцу

Владимир Путин на Совете по культуре и искусству выразил надежду на продолжение программы реновации по образцу Москвы. Он отметил, что каждая эпоха оставляет архитектурное наследие, и важно, чтобы современные проекты сохраняли эстетическую и историческую ценность.

Глава государства подчеркнул, что современные технологии и строительные материалы открывают широкие возможности для творчества. Он также предложил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах.

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