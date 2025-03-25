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25 марта, 19:15

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Путин поддержал развитие реновации по московскому образцу

Путин поддержал развитие реновации по московскому образцу

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Владимир Путин на Совете по культуре и искусству выразил надежду на продолжение программы реновации по образцу Москвы. Он отметил, что каждая эпоха оставляет архитектурное наследие, и важно, чтобы современные проекты сохраняли эстетическую и историческую ценность.

Глава государства подчеркнул, что современные технологии и строительные материалы открывают широкие возможности для творчества. Он также предложил проработать создание культурной инфраструктуры в новых микрорайонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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