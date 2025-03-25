Кремль выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле в ЛНР

В Кремле выразили соболезнования родственникам погибших при артиллерийском обстреле в ЛНР. Среди жертв трагедии трое сотрудников российских СМИ – представители "Известий" и телеканала "Звезда". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ убийством, уточнив, что огонь велся прицельно, и целью было именно уничтожение этих людей.

Песков отметил, что Киевский режим продолжает свои злодеяния, в том числе и в отношении журналистов, которые не имели оружия в руках. Он подчеркнул, что это подтверждает правоту российской специальной военной операции.

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