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25 марта, 16:30

Общество

Кремль выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле в ЛНР

Кремль выразил соболезнования родственникам погибших при обстреле в ЛНР

Россия не будет обнародовать результаты переговоров с США в Эр-Рияде

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В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

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В Кремле выразили соболезнования родственникам погибших при артиллерийском обстреле в ЛНР. Среди жертв трагедии трое сотрудников российских СМИ – представители "Известий" и телеканала "Звезда". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку ВСУ убийством, уточнив, что огонь велся прицельно, и целью было именно уничтожение этих людей.

Песков отметил, что Киевский режим продолжает свои злодеяния, в том числе и в отношении журналистов, которые не имели оружия в руках. Он подчеркнул, что это подтверждает правоту российской специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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