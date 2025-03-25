Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 13:30

Политика

Россия не будет обнародовать результаты переговоров с США в Эр-Рияде

Россия не будет обнародовать результаты переговоров с США в Эр-Рияде

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

Путин прокомментировал возвращение иностранных компаний на российский рынок

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

Песков заявил, что предстоящий разговор Путина и Трампа состоится по обоюдной инициативе

Песков рассказал, сколько будет длиться телефонный разговор Путина и Трампа

Путин и Трамп обсудят вопросы контроля над территориями и АЭС на Украине

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не будут публиковать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что контакты с американцами продолжатся.

Российская делегация вернется домой вечером 25 марта. Перед вылетом ее участник, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что разговор был интересным, трудным, но конструктивным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика