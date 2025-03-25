Россия не будет обнародовать результаты переговоров с США в Эр-Рияде

Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не будут публиковать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что контакты с американцами продолжатся.

Российская делегация вернется домой вечером 25 марта. Перед вылетом ее участник, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что разговор был интересным, трудным, но конструктивным.

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