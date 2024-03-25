Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 21:35

Происшествия

Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"

Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

В понедельник, 25 марта, Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле". В совещании приняли участие руководители силового и социального блока страны, а также главы Москвы и Подмосковья Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

В начале работы президент РФ поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям. Также глава государства отметил, что расследование должно проводиться объективно и без ангажированности.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика