В понедельник, 25 марта, Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле". В совещании приняли участие руководители силового и социального блока страны, а также главы Москвы и Подмосковья Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

В начале работы президент РФ поблагодарил всех, кто спасал и помогал пострадавшим людям. Также глава государства отметил, что расследование должно проводиться объективно и без ангажированности.