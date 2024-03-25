Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На совещании у Владимира Путина 25 марта обсудят поддержку пострадавших при теракте. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поисковую операцию в "Крокус Сити Холле" продлили до 17:00 25 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Движение на западе МКАД после ДТП с автобусом и грузовиком восстановили, заявили в столичном Дептрансе.