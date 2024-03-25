Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

25 марта, 13:45

Происшествия

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На совещании у Владимира Путина 25 марта обсудят поддержку пострадавших при теракте. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поисковую операцию в "Крокус Сити Холле" продлили до 17:00 25 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Движение на западе МКАД после ДТП с автобусом и грузовиком восстановили, заявили в столичном Дептрансе.

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