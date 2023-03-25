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Политика

Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ

Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ

Новости часа: Путин проводит встречу с главой Минтранса РФ Савельевым

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Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ Виталией Савельевым. В ходе встречи была затронута ситуация с Крымским мостом.

Кроме того, была обсуждена тема авиационных перевозок. По словам министра, в 2023 году планируется перевезти более 101 миллиона пассажиров. Также Путин и Савельев обсудили вопросы, связанные с предстоящей работой транспортного комплекса во время летних отпусков, весенне-летнего сезона и первой части осени.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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