Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Минтранса РФ Виталией Савельевым. В ходе встречи была затронута ситуация с Крымским мостом.

Кроме того, была обсуждена тема авиационных перевозок. По словам министра, в 2023 году планируется перевезти более 101 миллиона пассажиров. Также Путин и Савельев обсудили вопросы, связанные с предстоящей работой транспортного комплекса во время летних отпусков, весенне-летнего сезона и первой части осени.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

