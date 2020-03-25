Кабмин выделил 1,4 млрд руб на разработку средств диагностики COVID-19

1,4 миллиарда рублей, по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, будут выделены Роспотребнадзору из резервного правительственного фонда на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение карантина. Предлагается установить наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишения права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Помимо этого, за нарушение режима карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека либо связанное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 миллионов рублей, а также либо в виде лишения права на профессию на срок до пяти лет, либо в виде лишения свободы до пяти лет.

Также законопроект предполагает наказание до семи лет лишения свободы для граждан, которые не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.