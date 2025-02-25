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25 февраля, 13:15

Политика

Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

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В отношениях России и США многое разрушено, предстоит большая работа по восстановлению. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что определенные позитивные изменения уже видны.

Песков подчеркнул, что для восстановления доверительных отношений между странами необходимо будет проделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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