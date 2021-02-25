Лавров выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в Армении

Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в республике. Он подчеркнул, что Москва рассматривает последние события как внутреннее дело Еревана. Эту точку зрения ранее поддержал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.