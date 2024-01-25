Более 70% выпускников в РФ считают, что должны получить высшее образование – Путин

Более 70% выпускников в России считают, что должны получить высшее образование. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде.

По словам президента, росту интереса к высшему образованию способствует политика государства. В частности, постоянно увеличивается количество бюджетных мест.

Теперь Путин сообщил о решении повысить президентскую стипендию, ее назначают студентам, которые проявляют выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Еще повышения ждут и правительственные стипендии.

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