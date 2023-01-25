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Новости

16:45

Общество

Новости часа: Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Новости часа: Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

РФ не контактирует с Германией на фоне возможных поставок танков Киеву – Песков

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин согласился с идеей перенести День молодежи в РФ на последнюю субботу июня. Такое предложение озвучила одна из участниц встречи президента со студентами.

Горловка полностью обесточена после удара ВСУ по энергосистеме города. Об этом сообщили в ТАСС.

Москвичи несут цветы на могилу Владимира Высоцкого. В среду, 25 января, поэту исполнилось бы 85 лет.

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