Новости часа: Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин согласился с идеей перенести День молодежи в РФ на последнюю субботу июня. Такое предложение озвучила одна из участниц встречи президента со студентами.

Горловка полностью обесточена после удара ВСУ по энергосистеме города. Об этом сообщили в ТАСС.

Москвичи несут цветы на могилу Владимира Высоцкого. В среду, 25 января, поэту исполнилось бы 85 лет.