Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Владимир Путин 25 января посетил в инновационный центр МГУ. Там он пообщался со студентами по случаю их праздника.

В ходе беседы президент согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня. Он заявил, что обсудит эту инициативу с министром науки и образования.

Глава государства также отметил, что в России многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.