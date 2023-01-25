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Общество

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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Владимир Путин 25 января посетил в инновационный центр МГУ. Там он пообщался со студентами по случаю их праздника.

В ходе беседы президент согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня. Он заявил, что обсудит эту инициативу с министром науки и образования.

Глава государства также отметил, что в России многие профессиональные праздники отмечаются именно в выходные дни. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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