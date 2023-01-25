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Общество

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

РФ не контактирует с Германией на фоне возможных поставок танков Киеву – Песков

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил идею расширить льготы для семей мобилизованных на участников ЧВК. Он отметил, что данная инициатива требует многосторонней проработки.

Сбой иностранной сети доставки контента стал причиной проблем с некоторыми сервисами в РФ. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Компания Decathlon решила продать все свои активы и недвижимость в России. Об этом сообщило издание РБК.

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