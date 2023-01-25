Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил идею расширить льготы для семей мобилизованных на участников ЧВК. Он отметил, что данная инициатива требует многосторонней проработки.

Сбой иностранной сети доставки контента стал причиной проблем с некоторыми сервисами в РФ. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Компания Decathlon решила продать все свои активы и недвижимость в России. Об этом сообщило издание РБК.