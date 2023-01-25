РФ не контактирует с Германией на фоне возможных поставок танков Киеву – Песков

Москва не ведет переговоров с Берлином на фоне возможных поставок Германией танков на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также ответил на вопрос по поводу американских танков Abrams. По его словам, идея их поставок Киеву провальная, а ее авторы переоценивают потенциал украинских военных. Песков обратил внимание на высокую стоимость этих боевых машин, отметив, что все это ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.

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