Путин заявил, что Год науки продолжится научным десятилетием

Год науки и технологий в России должен продолжиться научным десятилетием. Об этом заявил Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

Оно приурочено к концу профильного года. Президент отметил, что нужно наращивать инновационный потенциал регионов и учитывать растущие запросы на обновление городов по современным технологическим и экологическим стандартам.

Также Владимир Путин заявил о продолжении программы мегагрантов. По его словам, у ученых должна быть возможность создавать сильные международные коллективы.

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