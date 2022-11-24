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Новости

24 ноября, 21:15

Общество

Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска

Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска

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Президент России поставил задачу наращивать объемы поставок в войска и вместе с тем – улучшать качество продукции.

Такие указания Владимир Путин дал на совещании с членами Координационного совета при правительстве. Там обсуждали обеспечение потребностей Вооруженных сил России. Президент отметил: сейчас важно установить прямую связь производителей и конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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