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Новости

24 ноября, 19:45

Политика

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Важно не только увеличивать объемы поставок ВС РФ, но и улучшать их качество – Путин

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Путин предложил внедрять ИИ вместо людей на вредных производствах

Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений – Путин

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников. Об этом заявил Владимир Путин.

Исключать новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ нельзя. Об этом сообщил главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Более 10 тысяч IT-компаний в России не раскрыли налоговую тайну и лишатся аккредитации. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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