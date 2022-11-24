Новости часа: Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет наращивать орбитальную группировку спутников. Об этом заявил Владимир Путин.

Исключать новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ нельзя. Об этом сообщил главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Более 10 тысяч IT-компаний в России не раскрыли налоговую тайну и лишатся аккредитации. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.