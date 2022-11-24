Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 18:00

Транспорт

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Путин предложил внедрять ИИ вместо людей на вредных производствах

Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений – Путин

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями. Об этом заявил Владимир Путин.

Число отелей с системой "все включено" в России может вырасти на 30% за три года. Об этом рассказали в АТОР.

Почти 120 тысяч сайтов с запрещенной информацией было удалено или заблокировано в третьем квартале 2022 года. Такую информацию опубликовал Роскомнадзор.

Читайте также
властьтранспорттуризмтехнологиивидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика