Новости часа: на трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На трассе М11 вскоре запустят эксперимент с беспилотными автомобилями. Об этом заявил Владимир Путин.

Число отелей с системой "все включено" в России может вырасти на 30% за три года. Об этом рассказали в АТОР.

Почти 120 тысяч сайтов с запрещенной информацией было удалено или заблокировано в третьем квартале 2022 года. Такую информацию опубликовал Роскомнадзор.