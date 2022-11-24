Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет запущено тестовое движение беспилотных автомобилей. Президент уточнил, что в данной сфере Россия обладает достаточно хорошими разработками.

Путин также заявил, что в ближайшие 10 лет РФ необходимо внедрить искусственный интеллект во все сферы. По его словам, новые технологии должны охватить все отрасли экономики и социальной сферы, а также систему госуправления.

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