Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что считает необходимым создать новую систему международных платежей, независимую от банков и третьих стран. Об этом он сообщил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Российские верфи в 2025–2035 годах построят 400 судов по заказу Минтранса. Об этом сообщил Минпромторг.

Кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда" заработают в столице с 2023 года. Об этом рассказала гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.