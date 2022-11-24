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Новости

24 ноября, 16:45

Экономика

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Новости часа: Путин призвал создать новую систему международных платежей

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Путин предложил внедрять ИИ вместо людей на вредных производствах

Новости часа: Путин заявил о необходимости массового внедрения ИИ во все сферы

Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений – Путин

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве

Песков заявил, что РФ не наносит удары по социальным объектам на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что считает необходимым создать новую систему международных платежей, независимую от банков и третьих стран. Об этом он сообщил на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Российские верфи в 2025–2035 годах построят 400 судов по заказу Минтранса. Об этом сообщил Минпромторг.

Кинотеатры "Факел", "Юность" и "Звезда" заработают в столице с 2023 года. Об этом рассказала гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.

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