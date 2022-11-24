Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Общество

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве

Песков заявил, что РФ не наносит удары по социальным объектам на Украине

Новости часа: в Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины

Лавров встретится с Лукашенко в Минске 27 и 28 ноября

Песков выразил уверенность в успешном завершении СВО

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин предложил увеличить страховую выплату семьям при гибели человека на производстве до двух миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Участок МКАД с 53-го по 76-й километр временно перекроют для грузовиков 25 ноября. Об этом рассказал Дептранс.

Торговые сети не ожидают роста цен на деликатесы и игристые вина перед Новым годом. Такую информацию предоставила Ассоциация компаний розничной торговли.

Читайте также
властьобществотранспортперекрытияэкономикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика