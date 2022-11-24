15:30Общество
Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин предложил увеличить страховую выплату семьям при гибели человека на производстве до двух миллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Участок МКАД с 53-го по 76-й километр временно перекроют для грузовиков 25 ноября. Об этом рассказал Дептранс.
Торговые сети не ожидают роста цен на деликатесы и игристые вина перед Новым годом. Такую информацию предоставила Ассоциация компаний розничной торговли.