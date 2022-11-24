В Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне последних событий Москва и Анкара рассматривают усиление защиты газопровода "Южный поток". По его словам, потребность усиления контроля и антитеррористической защиты есть, потому что существует потенциальная угроза.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб совершить теракт на газопроводе "Южный поток". В ходе операции были арестованы несколько россиян. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

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