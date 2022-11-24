Путин оценил разработки российских компаний в сфере искусственного интеллекта

Владимир Путин принял участие в международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Он заявил, что российские разработчики демонстрируют большое количество разнообразных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).

Также президент предложил поощрять молодых ученых за прорывы и достижения в области развития ИИ. По мнению Путина, претендовать на награду также должны профильные компании.

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