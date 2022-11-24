15:15Общество
Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве
Сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве могут увеличить в два раза – с одного до двух миллионов рублей. О данной инициативе рассказал Михаил Мишустин на заседании правительства.
Там подготовили поправки в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на работе и от профессиональных заболеваний. Также одной из основных тем на встрече стал отопительный сезон в стране
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