Кабмин предложил увеличить до 2 млн рублей сумму выплаты семьям погибших на производстве

Сумму единовременной выплаты семьям погибших на производстве могут увеличить в два раза – с одного до двух миллионов рублей. О данной инициативе рассказал Михаил Мишустин на заседании правительства.

Там подготовили поправки в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на работе и от профессиональных заболеваний. Также одной из основных тем на встрече стал отопительный сезон в стране

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