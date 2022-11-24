Новости часа: в Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Анкара рассматривают усиление защиты газопровода "Южной поток". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские военные не наносят удар в черте Киева. Разрушения связаны с падением ракет комплексов ПВО, заявили в Минобороны РФ.

Среди выявляемых в Москве штаммов гриппа в 2022 году лидирует свиной. Такую информацию предоставил Депздрав.