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Политика

Новости часа: в Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Новости часа: в Кремле рассматривают усиление защиты "Южного потока"

Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины

Лавров встретится с Лукашенко в Минске 27 и 28 ноября

Песков выразил уверенность в успешном завершении СВО

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

Мишустин заявил, что уровень безработицы в РФ остается крайне низким

Новости часа: снижение ВВП в РФ может составить менее 3% по итогам года

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Москва готова к расширению экспорта удобрений – Путин

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Анкара рассматривают усиление защиты газопровода "Южной поток". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российские военные не наносят удар в черте Киева. Разрушения связаны с падением ракет комплексов ПВО, заявили в Минобороны РФ.

Среди выявляемых в Москве штаммов гриппа в 2022 году лидирует свиной. Такую информацию предоставил Депздрав.

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