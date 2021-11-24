Песков призвал отказаться от "атаки на ведьм" в работе с антипрививочниками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работу с антипрививочниками нельзя превращать в охоту на ведьм. Он подчеркнул, что высказывать аргументированную точку зрения и призывать к чему-либо – разные понятия.

Росздравнадзор ищет в Сети тех, кто распространяет ложные данные о вреде вакцинации, в том числе и медиков, заявили в пресс-службе. Информацию будут передавать в Следственный комитет.

В Москве повысили уровень погодной опасности. В прогнозе сильный ветер, метель и очень низкое давление.