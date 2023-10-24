Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа. Главы РФ и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в рамках телефонных переговоров.

Как отметили в Кремле по итогам телефонного разговора двух президентов, позиции Москвы и Анкары по конфликту на Ближнем Востоке практически совпадают. В ходе общения лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и подчеркнули, что удары по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам неприемлемы.

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