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24 октября, 19:30

Политика

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа. Главы РФ и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в рамках телефонных переговоров.

Как отметили в Кремле по итогам телефонного разговора двух президентов, позиции Москвы и Анкары по конфликту на Ближнем Востоке практически совпадают. В ходе общения лидеры выразили глубокую озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и подчеркнули, что удары по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам неприемлемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко
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