Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

Владимир Путин наградил орденом Почета российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что певец удостоен награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Музыкальная карьера Баскова началась в 1999 году. Наиболее популярные его песни – "Шарманка", "Натуральный блондин" и "Я буду руки твои целовать".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.