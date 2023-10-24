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24 октября, 07:30

Культура

Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

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Владимир Путин наградил орденом Почета российского эстрадного и оперного певца Николая Баскова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что певец удостоен награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Музыкальная карьера Баскова началась в 1999 году. Наиболее популярные его песни – "Шарманка", "Натуральный блондин" и "Я буду руки твои целовать".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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