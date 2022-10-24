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Политика

РФ будет изыскивать возможность для защиты своих международных активов – Песков

РФ будет изыскивать возможность для защиты своих международных активов – Песков

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Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет изыскивать возможность для защиты своих международных активов. Он отметил, что многие из них, включая золотовалютные резервы, фактически украдены странами коллективного Запада.

Песков назвал это абсолютно незаконным, противоречащим международному праву посягательством на собственность. На прошлой неделе лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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