Песков заявил о готовности Москвы к диалогу по урегулированию украинского конфликта

Москва готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, однако Киев занял пассивную позицию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин открыт к поиску мирных решений, при этом Россия продолжит отстаивать свои интересы.

Представитель Кремля подчеркнул, что тезис о возможности Украины что-либо "отвоевать" является ошибочным. Песков добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ближайшее время сможет донести позицию России до американской стороны в ходе встреч в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

