Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам от призыва по мобилизации

Указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации подписал Владимир Путин.

Так, ее получат студенты очной и вечерней формы обучения. Речь о тех, кто получает первое образование в вузе или колледже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.