Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам от призыва по мобилизации

Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в Кремле.

Согласно документу, отсрочка при частичной мобилизации будет распространяться на получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающие первое среднее профессиональное образование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.