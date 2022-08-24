Новости часа: Путин предупредил о рисках ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Риски ухудшения ситуации с пожарами сохраняются в европейском части РФ и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал Владимир Путин.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о жаре до 35 градусов до конца недели.

В российские вузы из-за рубежа перевелись уже 1 375 студентов. Об этом сообщили в Минобрнауки.