Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области. Президент добавил, что там в данный момент горят не только земли лесного фонда.

Огонь распространился на Окский и Мещерский заповедники. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам ликвидации пожаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.