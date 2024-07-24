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24 июля, 19:30

Новости

Путин поручил довести новые регионы до общероссийского уровня качества жизни к 2030 году

Путин поручил довести новые регионы до общероссийского уровня качества жизни к 2030 году

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Владимир Путин дал поручение: к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня жизни по ключевым направлениям. Российский лидер отметил, что для этого реализуется комплексная программа социально-экономического развития этих территорий.

В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и госкомпании, а также другие российские субъекты. Также президент РФ отметил, что важно максимально задействовать ресурсы новых регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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