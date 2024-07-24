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24 июля, 13:30

Политика

В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в дела компании Wildberries

В Кремле заявили, что не могут вмешиваться в дела компании Wildberries

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries. По его словам, Кремль не может вмешиваться в корпоративные и семейные дела.

Ранее стало известно, что компания объявила о слиянии с группой Russ Outdoor. В свою очередь, супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил о рейдерском захвате маркетплейса. Сама Бакальчук эту информацию опровергла и сообщила, что разводится с мужем.

Песков также сообщил, что в вопросе переговоров по Украине требуются детали и разъяснения. Он отметил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров и сохраняла свою открытость.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что еще рано говорить о причинах подрыва автомобиля в Москве, сначала нужно дождаться результатов работы следственной группы.

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