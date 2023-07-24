Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. В России появится с 1 августа новая форма рубля. Он будет существовать наряду с наличными и безналичными.

Расплачиваться цифровым рублем можно будет с помощью специальной информационной системы. Их можно будет использовать так же, как и обычные купюры или банковские карты: расплачиваться в магазинах, кафе, переводить друзьям.

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