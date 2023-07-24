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Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: Путин подписал закон о постоянном праве россиян на кредитные каникулы

Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

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Путин обсудил с Совбезом использование технологий для обеспечения безопасности РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон, закрепляющий на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

ВС РФ на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Общий пассажиропоток российских авиакомпаний с начала 2023 года по середину июля составил 53 миллионов человек. Данные приводит Минтранс РФ.

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