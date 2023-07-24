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Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Труба или другие технические элементы в ТЦ "Времена года", где произошла авария, могли иметь скрытый брак. Об этом сообщил Российский совет торговых центров.

Обновленные магазины Decathlon могут открыться в России осенью. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

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