Новости часа: Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Труба или другие технические элементы в ТЦ "Времена года", где произошла авария, могли иметь скрытый брак. Об этом сообщил Российский совет торговых центров.

Обновленные магазины Decathlon могут открыться в России осенью. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.