Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Москве. Об этом сообщила Общественная палата.

Парящий мост длиной более 200 метров построят на северо-востоке Москвы. Это данные Москомстройинвеста.