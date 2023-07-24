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Политика

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

Новости часа: все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак БПЛА ВСУ

Новости часа: в России повысили возраст пребывающих в запасе на 5 лет

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Новости часа: Путин заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ

Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Путин обсудил с Совбезом использование технологий для обеспечения безопасности РФ

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля

Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общественный штаб по наблюдению за выборами создали в Москве. Об этом сообщила Общественная палата.

Парящий мост длиной более 200 метров построят на северо-востоке Москвы. Это данные Москомстройинвеста.

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