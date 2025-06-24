Путин подписал указ о вручении государственных наград

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил ректор столичного Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Звание заслуженного деятеля искусств России было присвоено художнику, исполнительному директору Музея современного искусства Василию Церетели.

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