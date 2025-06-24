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24 июня, 22:30

Культура

Путин подписал указ о вручении государственных наград

Путин подписал указ о вручении государственных наград

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Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград. Среди награжденных присутствовали столичные деятели культуры.

Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил ректор столичного Театрального института имени Щукина Евгений Князев. Звание заслуженного деятеля искусств России было присвоено художнику, исполнительному директору Музея современного искусства Василию Церетели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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