Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 13:15

Политика

Песков заявил, что РФ изначально выступала за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Песков заявил, что РФ изначально выступала за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Путин встретился с авторами и редакторами учебников истории

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

Путин заявил, что ситуация с аэропортом Домодедово не была национализацией

Путин призвал привлекать в российскую экономику частные инвестиции

Собянин объявил об открытии третьего регулярного маршрута речного транспорта

Путин обеспокоен ситуацией вокруг ядерных объектов Ирана

Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем Иран и Израиль подтвердили вступление в силу режима прекращения огня. Договоренностей достигли при участии США и Катара. Также президент Штатов Дональд Трамп заявил, что 12-дневная война официально должна прекратиться по истечении 24 часов соглашения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика