Песков заявил, что РФ изначально выступала за мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Россия с самого начала призывала к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем Иран и Израиль подтвердили вступление в силу режима прекращения огня. Договоренностей достигли при участии США и Катара. Также президент Штатов Дональд Трамп заявил, что 12-дневная война официально должна прекратиться по истечении 24 часов соглашения.

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